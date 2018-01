Lavori finiti, riapre al pubblico il cineteatro Sant'Andrea

Per mesi la scritta "Chiuso per ferie" ha fatto temere il peggio. Ma adesso è arrivato l'annuncio direttamente dalla Fondazione Pescarabruzzo, che si occupa della sua gestione: il Cineteatro S. Andrea riapre al pubblico oggi, giovedì 4 gennaio. La sala cinematografica situata in Piazza S. Andrea era rimasta chiusa dagli inizi di settembre 2017 per lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

Con la proiezione del film “Vi presento Christopher Robin”, una pellicola di Simon Curtis dedicata alla biografia dello scrittore britannico dalla cui penna è nato l'orsetto Winnie the Pooh, protagonista di tanti libri illustrati per bambini, la struttura riprende la propria offerta nell’ambito del circuito “Pescara Cityplex”.

Il Cineteatro S. Andrea tornerà inoltre a ospitare attività teatrali, musicali ed eventi culturali di rilevanza pubblica con particolare attenzione alle iniziative riguardanti la famiglia e i giovani. Nella programmazione cinematografica, anche nelle prossime stagioni, i film saranno selezionati in base a criteri che uniscono il valore artistico e culturale alle motivazioni educative e alla sensibilizzazione verso le tematiche più importanti del nostro tempo.

La struttura del Cineteatro S. Andrea intende così continuare ad offrire un motivo di attrazione per i cittadini, anche di fuori Pescara, che vogliano frequentare e vivere il centro della città, beneficiando di un programma di offerta culturale di altissimo livello.

Maggiori informazioni sugli orari degli spettacoli e delle proiezioni si possono ottenere consultando il sito internet: www.pescaracityplex.it.