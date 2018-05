Lavori finiti, tutto pronto per la riapertura di via Monte di Campli

Oggi, domenica 13 maggio, alle ore 9 il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco Antonio Blasioli e i consiglieri comunali saranno in via Monte di Campli, che riapre parzialmente per consentire la realizzazione della seconda parte della rotatoria fra la via, via Santina Campana e via Colle Innamorati.

Con questa riapertura via Monte di Campli torna parzialmente transitabile dopo i lavori ri riqualificazione e messa in sicurezza eseguiti. Dunque da oggi chi scende da via Colle Innamorati dovrà girare necessariamente a destra su via Santina Campana, fare la rotatoria di via Prati e risalire tramite via monte di Campli che verrà riaperta. Chi invece proviene da via Monte di Campli, lato via del Santuario, potrà percorrere a salire via Colle Innamorati.