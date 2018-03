Riapertura Corso Vittorio, l’intervento dell’Aci: “Bisognava munirsi di un piano del traffico”

Il presidente dell’Automobile Club, Giampiero Sartorelli, interviene sulla riapertura al traffico di Corso Vittorio Emanuele:

“Riaprire Corso Vittorio al traffico veicolare a doppio senso, anche se con un limite di velocità, pensiamo sia molto pericoloso per l’incolumità delle persone: non vi è lo spazio sufficiente, non vi sono barriere protettive, si creeranno situazione di grave pericolo che sconsiglieranno l’uso della strada. Tutto tornerà come prima, con l’aggravante che, abbandonata dai pedoni, dai ciclisti e dalle mamme con i bambini, la strada sarà fagocitata dai soliti “pirati”, che la utilizzeranno per le loro corse sfrenate e senza controllo, con il prevedibile “parcheggio selvaggio”, sperando come sempre di farla franca. Ricordo infine che il tanto osannato Centro Commerciale Naturale, di cui anche oggi si parla, avrebbe necessità di maggiori aree pedonali, non di zone miste auto-pedoni-biciclette, con quel che potrebbe conseguirne in termini di sicurezza”.