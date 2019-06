Ritrovate parti del corpo di una persona a Caramanico, vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Carabinieri e vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 giugno, nella zona di Caramanico Terme dove sono state ritrovate parti del corpo di una persona.

La zona dove è stato fatto il rinvenimento, come segnalato dai militari dell'Arma, non è particolarmente impervia.

I vigili del fuoco si stanno occupando di eseguire il recupero di questi resti ritrovati e il timore è che possa trattarsi di Rodrigo Fattiboni, l'anziano di 76 anni scomparso lo scorso anno dopo essere uscito per un'escursione proprio nella zona di Caramanico.

Nella zona del ritrovamento odierno, non distante da Decontra, nei mesi scorsi erano stati eseguiti solo sorvoli con l'elicottero, ma essendo una zona fuori sentiero completamente boscata non era individuabile. Oggi vigili del fuoco e carabinieri sono andati a cercare in quel punto solo perché c’è stata una segnalazione da parte di un escursionista.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO