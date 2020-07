Aggressione razzista a due filippini, individuati i responsabili: sono 2 minorenni

Sono stati individuati dalla polizia di Stato di Pescara i presunti responsabili dell'aggressione a sfondo razzista contro 2 giovani di nazionalità filippina.

Il fatto risale alla notte del 28 giugno scorso quando i 2, una ragazza e un ragazzo, entrambi di 22 anni, vennero picchiati sul lungomare all'altezza della Nave di Cascella.

I due aggressori sono due minorenni pescaresi di 16 anni, privi di precedenti penali.

Gli agenti della Squadra Mobile li hanno individuati al termine di un'indagine con la quale sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ascoltate testimoni e vittime. Da questa attività sono emersi elementi utili per risalire alla loro identità. I due filippini, un ragazzo ed una ragazza entrambi 22enni, quella notte mentre si trovavano in compagnia di altri connazionali erano stati avvicinati da un gruppo di giovani sconosciuti, alcuni dei quali evidentemente ubriachi. Due di loro li avevano provocati e poi si erano scagliati sul ragazzo, sferrandogli calci e pugni, colpendo anche la ragazza intervenuta in soccorso del’amico. Il gruppo si era poi dato alla fuga facendo perdere ogni traccia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le vittime erano state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari con il ragazzo che aveva riporato un trauma cranico e la frattura del naso. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia, sembra che i due gruppi poco prima avessero avuto un alterco in spiaggia, per futili motivi e che, reincontratisi casualmente alla Nave di Cascella, la discussione sia proseguita fino alle vie di fatto.