Subisce tre furti in poche settimane: recuperato lo scooter rubato ad un imprenditore balneare

Ha subito tre furti nel giro di poche settimane Domenico Pagliari, titolare dello stabilimento ristorante Apollo di Pescara ma per fortuna almeno l'ultimo furto subito due notti fa si è concluso positivamente. L'uomo, infatti, ha potuto riavere il suo scooter Tmax che gli era stato rubato davanti allo stabilimento.

L'imprenditore aveva lanciato un appello anche tramite la sua pagina Facebook a tutti coloro che potessero avere informazioni sul furto o che potevano avvistarlo in città, rivolgendosi anche al ladro manifestando tutta la sua frustazione per aver subito il terzo colpo nel giro di poche settimane.

Ieri poi la svolta: un guardia giurata che presta servizio anche per il suo stabilimento, ha riconosciuto il mezzo che era condotto da un giovane nella zona della Nazionale Adriatica Nord. A quel punto ha immediatamente allertato la Polizia che con una Volante è arrivata sul posto. Qui il giovane, all'arrivo dei poliziotti, ha abbandonato il mezzo in un parcheggio di via Botticelli e si è allontanato a piedi, ma gli agenti lo hanno fermato e condotto in Questura. Dovrà rispondere sicuramente del reato di ricettazione. Il mezzo è stato quindi restituito a Pagliari.