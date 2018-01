Megalò 2, scatta la diffida al Comune di Cepagatti: "Revocare le concessioni"

Ruspe al lavoro nell'area di Megalo' 2 e Wwf, Confcommercio, Confesercenti e Cna segnalano la cosa ai Carabinieri Forestali di Pescara di Chieti chiedendo "l'immediato intervento delle amministrazioni municipali interessate e della stessa Regione che devono difendere l'interesse della collettivita' nei fatti e non soltanto nelle pubbliche dichiarazioni".

"Poiche' non esiste al momento, per quanto in pubblica conoscenza, alcuna autorizzazione ad avviare il cantiere per la realizzazione del progettato ulteriore centro commerciale a poche decine di metri dal fiume - informa una nota - si chiede alle autorita' in indirizzo di voler verificare di quali lavori si tratti, se esistano o meno le relative autorizzazioni e di perseguire ogni eventuale violazione".