Rave party in un capannone del Comune a Spoltore: blitz dei carabinieri

Sessanta giovani sono stati identificati dai carabinieri intervenuti questa mattina alle 8,30 in un rave party non autorizzato, organizzato all'interno di un capannone comunale a Spoltore. Il blitz è scattato in località Collecese vicino all'ex discarica, all'interno della struttura.

A quanto pare la festa, senza alcuna autorizzazione e con musica ad alto volume, era iniziata poco dopo la mezzanotte e sarebbe andata avanti fino alla tarda mattinata come riporta Spoltore Notizie. I giovani, identificati, sono stati fatti allontanare. Non sono stati trovati stupefacenti. Ora i militari cercheranno, anche tramite l'analisi dei social e di whatsapp, di risalire agli organizzatori per i quali potrebbe scattare la denuncia per occupazione abusiva di terreni ed edifici pubblici.