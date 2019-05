Rapina tassista minacciandolo con un coltello alla gola, giovane arrestato

Un tassista di Pescara è stato minacciato con un coltello alla gola e rapinato la notte scorsa, quella tra lunedì 13 e martedì 14 maggio, in viale Bovio.

Il rapinatore, S.A. di 23 anni italiano non residente nella nostra città, però è stato individuato e arrestato dalla polizia.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 4 nell'area di servizio Eni di viale Bovio ai danni di un tassista in servizio nella stazione centrale.

In base al racconto del tassista, sul taxi, durante la sosta notturna nel piazzale della stazione, è salito un giovane altop circa 180/185 centimetri, capelli neri lunghi, barba lunga di colore nero, che indossava un giubbino verde e una tuta ginnica, che chiedeva di essere accompagnato in una concessionaria di autovetture di viale Bovio.

Una volta giunti sul posto, con una scusa, l’uomo ha chiesto di proseguire perché non sicuro della destinazione e all’altezza della sede della Regione Abruzzo, ha chiesto al tassista di accostare per poter scendere. Per questa ragione il tassista ha arrestato la marcia per far scendere il passeggero ma proprio in quel momento il giovane lo ha afferrata al collo, intimandogli di consegnare tutti i soldi perché altrimenti l'avrebbe accoltellato.

Il tassista però è riuscito a liberarsi dalla presa e uscito dal veicolo ha cercato di afferrare uno dei due smartphone in suo possesso per allertare le forze dell'ordine, ma è scaturita una colluttazione a seguito della quale tutti e due sono caduti con il rapinatore che è riuscito a sfilare dalla tasca posteriore del tassista il portafoglio contenente la somma di 300 euro in contanti, una postepay e altri documenti, per poi dileguarsi in direzione di via Tintoretto.

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato e personale dei carabinieri giunto sul posto, hanno iniziato le ricerche del giovane autore. Grazie alle accurate descrizioni fornite dal tassista, dopo svariati passaggi nelle vie limitrofe, hanno individuato e rintracciato l’autore della rapina arrestandolo.