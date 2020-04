Rapinano supermercato minacciando di farlo saltare in aria e fuggono su un bus, inseguiti e arrestati

La polizia ha tratto in arresto 2 uomini uomini con l'accusa di rapina in concorso nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile.

I 2 malviventi, già noti alle forze dell'ordine, hanno messo a segno il colpo nel supermercato di via San Donato a Pescara.

Lancianto l'allarme, la sala operativa della Questura ha inviato diverse pattuglie della Squadra Volante sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo i 2 rapinatori erano fuggiti a bordo di un autobus in direzione tribunale, ma gli agenti hanno intercettato e bloccato il bus individuando i fuggitivi: D.G.M., 35 anni di Napoli e C.M., 22enne pescarese. Avevano ancora la refurtiva, detersivi e generi alimentari. Dalla ricostruzione dei fatti i 2 malviventi dopo essersi impossessati della merce hanno superato le casse senza pagare ma scoperti dai dipendenti dell'attività commerciale li hanno minacciati di gravi conseguenze compreso di "far saltare in aria il negozio".

Per questi motivi sono stati tratti in arresto per rapina in concorso e accompagnati nel carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.