Rapina con pistola in un ristorante in zona pineta a Pescara

Una rapina è stata messa a segno a Pescara in via Figlia di Jorio nella zona della pineta.

Un malvivente armato di pistola ha assaltato nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio, un ristorante della zona.

Con il volto travisato e arma in pugno ha minacciato la dipendente presente nel locale in quel momento e si è fatto consegnare l'incasso dell'attività commerciale. Subito dopo il rapinatore si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La dipendente per fortuana è rimasta illesa e non ha riportato conseguenze.

Il bottino del colpo è ancora da quantificare con precisione ma sarebbe di qualche migliaio di euro. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.