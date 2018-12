Rapinata gioielleria in piazza Salotto, il racconto di quanto successo

Un'azione rapida e programmata, messa a segno da professionisti in pieno giorno nel cuore pulsante della città.

Piazza della Rinascita, ore 11:30 circa.

Nel negozio di orologi e diamanti "Officine Complicato" presente sotto i portici lato sud, entra una persona vestita da donna, fingendosi cliente.

Subito dopo, altri due individui, a volto coperto, si avvicinano minacciosamente alla cassa puntando un'arma a canna lunga verso il titolare e una sua dipendente. L'esercente e la commessa, per proteggersi, si sono accovacciati dietro al bancone e nel giro di un paio di minuti i malviventi si sono impossessati di diversi orologi di marca, prevalentemente Rolex, e altri oggetti preziosi.

Tutto è durato un paio di minuti. La fuga dei tre rapinatori è avvenuta a bordo di due moto di grossa cilindrata, ritrovate poi incendiate nell'area dismessa dell'ex Fea. Il commerciante, ancora scosso, ha dichiarato di non essere in grado di dare a caldo una descrizione dettagliata degli assalitori e che, probabilmente, la finta cliente potrebbe essere un uomo travestito con abiti femminili. Di certo avevano un marcato accetto meridionale.

Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso e Squadra Volante e Mobile. Intanto è caccia aperta ai rapinatori.