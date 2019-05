Cronaca Castellamare / Viale Giovanni Bovio

Attimi di paura in un 'Compro Oro', commessa picchiata e rinchiusa in bagno: rapinatori in fuga con soldi e gioielli

Il fatto si è verificato questa mattina intorno alle ore 11 nell'attività commerciale che si trova in viale Bovio all'angolo con via del Milite Ignoto. Il bottino ammonta a 3mila euro in contanti e diversi rotoli contenenti preziosi, braccialetti e collanine