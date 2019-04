Mise a segno una rapina a Pescara: arrestato latitante a Bari

Lo hanno fermato a Bari all'interno del bar della stazione, scoprendo che era latitante per una condanna relativa ad una rapina commessa a Pescara. In manette è finito un 23enne marocchino arrestato dalla Polizia Ferroviaria nel capoluogo pugliese. Gli agenti lo hanno notato mentre si allontanava di fretta al loro arrivo e così lo hanno seguito e bloccato. A suo carico c'era una condanna di 2 anni 11 mesi e 26 giorni per rapina, lesioni, estorsione, furto aggravato reati commessi a Pescara nel 2015.

Ora si trova in carcere.