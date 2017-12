Rapina la parafarmacia di via Valignani, 28enne arrestato dai Carabinieri

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nor di Pescara hanno tratto in arresto, per il reato di rapina, Carmine Crocellà, 28enne originario del veronese con diverse segnalazioni di polizia.

Tutto è iniziato nella serata di ieri quando, intorno alle 19, due sconosciuti a volto coperto e armati di pistola sono entrati nella parafarmacia “Carducci” in via Valignani e, dietro minaccia, si sono fatti consegnare circa 300 euro. Dopo quasi mezz’ora una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato un ragazzo che, dalla fisionomia e dai vestiti indossati, sembrava corrispondere esattamente alla descrizione, fornita dalle vittime, di uno dei due autori della rapina.

Vistosi scoperto e messo alle strette, l’uomo ha spontaneamente consegnato ai militari dell'Arma un borsone contenente una pistola scacciacani, completa di cartucce e caricatore, e un cappello di lana tipo passamontagna, ammettendo di essere uno dei due responsabili della rapina.

I successivi accertamenti, consistiti tra l’altro nell’acquisizione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della farmacia, hanno permesso di confermare la piena responsabilità del 28enne, che al termine delle formalità di rito è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Pescara. Le indagini proseguono per individuare l’altro complice che tuttora risulta in fuga.