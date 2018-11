Cronaca San Donato / Via Aldo Moro

Rapina a L’Aquila, pescarese rintracciato e arrestato dalla Polizia

Un 22enne è stato fermato in via Aldo Moro per scontare una condanna a 1 anno, 7 mesi e 16 giorni di carcere. Il giovane, infatti, è ritenuto colpevole del reato di rapina in concorso, commesso a L’Aquila nel 2015