Paura a Porta Nuova, rapinata la farmacia dello stadio [FOTO]

Paura a Porta Nuova, dove oggi pomeriggio è stata rapinata la farmacia dello stadio che si trova all'angolo tra via Benedetto Croce e via Mazzarino.

Stando a una prima ricostruzione, dall'ingresso di via Mazzarino sarebbe improvvisamente entrato nel locale un uomo armato di un grande coltello con volto travisato da cappello, cappuccio e occhiali.

Il malvivente, minacciando i presenti, ha intimato alle farmaciste di consegnargli i soldi: una volta impossessatosi del denaro contante in cassa, è fuggito in via Benedetto Croce per poi dileguarsi dentro il cortile interno di un palazzo che porta in via Valignani, dove sarebbe stato visto cambiarsi d'abito.

Sul posto la polizia. Al momento del fatto, all'interno della farmacia c'erano 4 dottoresse al bancone e circa 7 clienti. In base alle prime informazioni, il ladro potrebbe essere lo stesso che aveva tentato di rapinare una tabaccheria in via Tibullo, sempre armato di coltello.