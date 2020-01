Dipendente di una società di slot machine rapinato in strada dell'incasso

Il dipendente di una società di slot machine è stato rapinato questa mattina dell'incasso che stava per depositare in banca.

Il fatto è accaduto a Collecorvino in via Santa Lucia.

La vittima è stata raggiunta da tre uomini, probabilmente armati e a volto coperto, scesi da un'auto Bmw in corsa.

Dai primi accertamenti pare non ci sia stata nessuna colluttazione, anche se il colpo è andato a segno ed ha fruttato ai malviventi un bottino di 60 mila euro circa. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri di Montesilvano.