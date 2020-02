Rapinatori in casa aggrediscono il proprietario e si impossessano di oro e denaro

Due persone camuffate si sono introdotte all'interno di un'abitazione in via Aldo Moro, a Città Sant'Angelo, con il proprietario che è stato immobilizzato, malmenato e rapinato di oggetti di valore e denaro contante.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30, e l'anziana vittima, di circa 80 anni, è finita in ospedale per accertamenti, in stato di shock. La dinamica dell'accaduto deve ancora essere ricostruita pienamente dai carabinieri.

Spariti oggetti in oro e una somma piuttosto consistente. L'uomo era da solo in casa e non è riuscito a difendersi dagli aggressori.