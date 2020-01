Rapina in banca a Scafa, malviventi in fuga

Una rapina in banca a Scafa è stata messa a segno nella mattinata odierna, mercoledì 15 gennaio.

A essere presa di mira dai malviventi è stata la filiale della Banca Popolare di Bari (ex Caripe) in via Primo Maggio.

Ad agire sarebbero state 2 persone con il volto parzialmente coperto.

Dopo essere entrati nella banca e aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare il denaro presenti nelle casse. Subito dopo sono fuggiti, probabilmente con un complice che era all'esterno dell'istituto di credito. Il bottino è ancora da quantificare ma sarebbe di diverse migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Popoli che si occupano delle indagini per risalire ai responsabili.