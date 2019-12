Rapinano un autogrill con ascia e pistola, paura sull'autostrada

Gli agenti della polizia autostradale di Pescara Nord sono intervenuti questa mattina nell’autogrill Cerrano Est dell’A14, in territorio di Silvi, dove all’alba due persone hanno messo a segno una rapina con ascia e pistola.

I malviventi hanno minacciato i dipendenti per poi farsi consegnare l'incasso (tra i 500 e i 600 euro) e scappare via a bordo di una macchina, molto probabilmente guidata da un complice, in direzione Pineto. Gli agenti adesso stanno indagando, anche tramite i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza.