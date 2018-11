Rapinano e picchiano coppia di fidanzatini minorenni in pieno centro, arrestati 3 giovani

Hanno picchiato e rapinato una coppia di giovani fidanzati in pieno centro a Pescara.

Per questa ragione 3 giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati tratti in arresto dalla polizia questa mattina, giovedì 15 novembre.

Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 3 giovani indagati per rapina e lesioni aggravate in danno di una coppia di minorenni.

I fatti risalgono alla notte del 21 ottobre, quando gli agenti in servizio di “Volante” intervenivano in via Parini angolo via Carducci dove, poco prima, due ragazzi sono stati picchiati e rapinati da quattro sconosciuti.

Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, hanno consentito di risalire alle identità di tutti e quattro gli autori; tre sono stati arrestati questa mattina.