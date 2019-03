Rancitelli, beccato dai carabinieri in strada con un coltello

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri nei quartieri periferici della città nell'ambito dell'operazione "Periferie sicure" che proseguirà anche nelle prossime settimane. I controlli hanno Zanni, Rancitelli, San Donato e Fontanelle anche con l'ausilio del personale della Compagnia Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”.

Effettuati controlli e perquisizioni stradali, con oltre 100 persone identificate e 70 veicoli fermati. Elevate numerose sanzioni a violazioni del Codice della Strada. A Rancitelli, in via Tavo, un 35enne della provincia di Pescara è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere in quanto sorpreso in strada con un coltello della lunghezza complessiva di 16 cm.