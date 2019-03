Rancitelli, rissa davanti ad un ristorante: prima udienza del processo

Prima udienza, dedicata all'ammissione delle prove, questa mattina a Pescara per il processo riguardante la rissa scoppiata il 12 agosto scorso davanti ad un ristorante in via Lago di Capestrano a Rancitelli. Nel processo sono imputati tutti i partecipanti allo scontro, fra cui un nigeriano che ebbe la peggio e finì in coma farmacologico. Ora l'uomo si è costituito parte civile.

Fra i nove imputati anche un minorenne che sarà giudicato dal Trivunale de L'Aquila, accusato di tentato omicidio. L'accusa presenterà nove testimoni.La difesa ha chiesto la revoca delle misure cautelari.