Rancitelli: scappa da un posto di blocco con un motorino rubato ed investe carabiniere

Prima è fuggito da un posto di blocco dei carabinieri, e durante l'inseguimento ha tamponato l'auto dei militari ed investito un carabiniere, prima di essere bloccato ed arrestato. In manette è finito un 45enne pregiudicato. L'episodio è avvenuto la notte fra domenica e lunedì in via Lago di Capestrano, nel cuore di Rancitelli.

I militari lo avevano fermato per un normale controllo ma il 45enne, che guidava un motorino rubato ha accelerato a tutta velocità imboccando una strada contromano. Poco dopo però ha tamponato l'auto dei carabinieri finendo a terra ma è riuscito a rialzarsi ripartendo con lo scooter e proseguendo la fuga durante la quale ha investito un militare prima di essere bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.