Rancitelli: tutti i numeri delle operazioni condotte da polizia, carabinieri e guardia di finanza nel 2019

Oltre 100 arresti, centinaia di denunce e sequestri di stupefacenti, oltre a decine di perquisizioni e sgomberi di abusivi negli alloggi popolari. Sono alcuni dei numeri riguardanti il bilancio delle attività svolte dalle forze dell'ordine, in particolare da carabinieri, polizia e guardia di finanza nel quartiere Rancitelli dall'inizio del 2019.

Attività che hanno visto il quotidiano controllo del territorio, come spiega la prefettura che ha diffuso tutti i numeri delle operazioni e dei servizi straordinari di controllo effettuati.

Per quanto riguarda la questura sono stati effettuati 101 servizi con l'impiego di 250 pattuglie con i seguenti esiti:

12 persone arrestate 63 denunciate

16 perquisizioni locali, 14 personali

controllate 1471 persone, con 3 armi sequestrate

controllati 18.809, veicoli sequestrati 38

11 fermi amministrativi, 3 patenti ritirate

9 ritiri di carte di circolazione, 83 contravvenzioni al codice della strada

1 immobile liberato

5 allacci abusivi di energia elettrica individuati

droga sequestrata: hashish 89,23 grammi; eroina 553,2 grammi; cocaina 144,40 grammi; marijuana 35,7 grammi

attività controllate e provvedimenti adottati: 1 circolo privato con sospensione della

1 circolo privato con sospensione licenza

I carabinieri invece hanno svolto 200 servizi con i seguenti risultati:

95 arresti per i reati di spaccio, detenzione abusiva di armi, evasione dagli arresti domiciliari esecuzioni ordini di carcerazione

120 denunce per spaccio, detenzione abusiva di anni, evasione dagli arresti domiciliari, e ricettazione

3500 persone controllate

1800 vetture controllate

800 perquisizioni personali e ai locali

12 allacci abusivi corrente elettrica individuati

1 bar sanzionato con multe per 6.000 euro

1200 grammi di stupefacenti sequestrati

I carabinieri hanno anche svolto un'attività di censimento degli alloggi popolari occupati abusivamente, mentre i carabinieri forestali hanno disposto la raccolta di rifiuti ingombranti assieme agli operati di Attiva

La guardia di finanza ha eseguito 14 servizi con 10 sequestri di sostanze stupefacenti:

8 grammi di cocaina

68,2 grammi di hashish

1 fiala di metadone da 60 ml

valuta per 250 euro

34,5 grammi di eroina

9 grammi du marijuana

6 pasticche di suboxone

1 violazione codice della strada

3 violazioni misure di prevenzione

Proseguono le attività amministrative ed operative per arrivare allo sgombero degli appartamenti occupati abusivamente in collaborazione con l'Ater e la polizia municipale.