Rancitelli: minaccia i carabinieri con una siringa e li prende a calci, arrestato

Nottata movimentata a Rancitelli, dove un 21enne pregiudicato tunisino AZZI ASSAGHIR Mohamed è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava dal Ferro di Cavallo in via Tavo con fare sospettoso.

Alla vista dei militari, che lo hanno bloccato per un controllo, li ha minacciati con una siringa per poi darsi alla fuga. Inseguito, è stato raggiunto ma il ragazzo li ha strattonati con forza. Una volta in caserma, infine, nonostante fosse ammanettato, ha colpito con un calcio uno dei carabinieri redendolo alla gamba. Ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.