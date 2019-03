Rancitelli, ruba Nutella e caffè per comprare droga: denunciato

Ha rubato barattoli di Nutella e del caffè da scambiare per ottenere dosi di stupefacente. Nei guai è finito A.M. 50enne pescarese, denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L'uomo è stato fermato ieri durante un controllo stradale in via Lago di Capestrano. Disoccupato e senza fissa dimora, nello zaino nascondeva 5 vasetti di Nutella e 2 confezione di caffè rubati in un supermercato della zona.

Ha ammesso poi di aver compiuto il furto al fine procedere allo scambio per avere le dosi.