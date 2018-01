Rancitelli: furti di energia elettrica, 6 denunce

Rubavano corrente elettrica da anni, allacciandosi all'illuminazione pubblica o a contatori dell'Ater. Per questo, sei persone residenti nel quartiere Rancitelli sono state denunciate dai carabinieri per furto aggravato. Fra loro, il titolare di un centro scommesse che attraverso un muro di cartongesso aveva provveduto ad allacciarsi ad un palo della luce dell'illuminazione pubblica.

Denunciata anche una donna romena che si era collegata alla rete pubblica dopo che l'Enel le aveva staccato l'utenza per non aver pagato le bollette. Gli altri 4 denunciati si erano invece allacciati ad alcuni contatori dell'Ater. In tutto sono stati controllati oltre 200 contatori.