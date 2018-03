Rancitelli, droga al "Ferro di Cavallo": blitz dei carabinieri

Operazione antidroga questa mattina da parte dei carabinieri di Pescara, intervenuti nei palazzi del "Ferro di Cavallo" in via Tavo a Rancitelli. Coinvolti i militari della compagnia di Pescara, assieme a quelli di Montesilvano ed all'unità cinofila di Chieti. Eseguite perquisizioni personali, domiciliari e veicolari con il sequestro complessivo di oltre 100 grammi di droga fra eroina, cocaina e marijuana.

In particolare, durante la perquisizione dell'area attorno ai palazzi, sono stati rinvenuti in due borselli nell'area verde 70 grammi di eroina, 30 di cocaina e 5 di marijuana oltre a due bilancini di precisione. Denunciate due persone, ovvero C.D.M., 36enne che, sottoposto a controllo mentre transitava in via Tavo; a seguito di perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di 1 gr. di “eroina” suddivisa in dosi, di 1 gr. di “cocaina” e di un bilancino di precisione, e B.N.E.H., 28enne senegalese che, sottoposto a perquisizione personale mentre si aggirava nei pressi del complesso abitativo, è stato trovato in possesso di 7 gr. di “marijuana” suddivisa in dosi.

Perquisite tutte le aree comuni dei palazzi e 5 appartamenti dove i cani hanno fiutato la presenza di droga, con la segnalazione alla Prefettura per gli inquilini trovati in possesso di poche dosi di marijuana.