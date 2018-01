Rancitelli: gettano droga dal balcone, arrestata coppia di spacciatori

Beccati con la droga, hanno tentato di liberarsene gettando gli involucri dalla finestra. Per questo, sono stati arrestati ieri dai carabinieri G.D.G., 21enne, pescarese e V.F., 57enne, residente a Chieti, entrambi con precedenti di polizia.

I militari stavano eseguendo una serie di controlli al Ferro di Cavallo in via Tavo, quando hanno notato la coppia che si è visibilmente innervosita alla vista dei carabinieri. Durante la perqusizione domiciliare, i due hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandosi dalla finestra del balcone, operazione che però non è sfuggita ai militari che hanno raccolto 100 grammi di cocaina, altrettanti

di marijuana, 2 flaconi di metadone, numerose compresse di “subuxone”, nonché un bilancino di precisione e quasi 500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Entrambi ora si trovano ai domiciliari.