Rancitelli, blitz delle forze dell'ordine: sgomberato il terreno vicino ai palazzi Clerico

Blitz delle forze dell'ordine nell'area attorno ai palazzi Clerico a Rancitelli, dove da tempo i residenti segnalavano una situazione di degrado inaccettabile con sbandati, spacciatori e tossicodipendenti che si erano accampati fra via Tiburtina, via Tavo e via Osento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine assieme al gruppo Giona della Polizia Municipale. Identificate una deina di persone, tutte maggiorenni ed italiane ad eccezione di un extracomunitario sottoposto all'obbligo di dimora in quanto indagato in un procedimento penale. Tutti erano senza fissa dimora, e dopo aver prelevato gl effetti personali e le tende, hanno lasicato l'area. Attiva ha bonificato l'area mentre il proprietario, arrivato sul posto, è stato sollecitato alla messa in sicurezza dell'area. Il Questore Misiti ha disposto lo sgombero dopo la raccolta firme avviata dai residenti.