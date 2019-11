Ragazzo picchiato da un branco di giovani in pieno centro a Pescara

Un ragazzo di soli 17 anni è stato picchiato in pieno centro a Pescara nella tarda serata di sabato scorso, 2 novembre, da un branco di giovani.

Il nuovo grave episodio si è verificato in via Piave dove il giovane è stato aggredito e pestato davanti agli occhi della fidanzatina.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 17enne è stato colpito una prima volta e poi una volta caduto, il branco ha infierito con calci e pugni in faccia davanti a diverse persone che erano presenti in quel momento nella zona. Terminato l'assalto i giovani aggressori si sono allontanati.

Il ragazzo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale e rischierebbe di perdere un occhio a causa delle lesioni riportate. È stata presentata una denuncia alle forze dell'ordine che indagano per risalire ai responsabili dell'aggressione.