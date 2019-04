5 giovanissimi danneggiano le macchine in sosta: denunciati

Avevano trascorso la serata a Pescara Vecchia, dopo di che, completamente ubriachi, hanno cominciato a seminare il panico in via Bologna. Una baby gang di 5 giovanissimi, tutti di etnia rom, è stata denunciata lo scorso weekend dalla squadra volante di Pescara per aver danneggiato 5 macchine in sosta.

I ragazzini, che hanno tra i 16 e i 17 anni, sono stati sorpresi intorno all'1,30 di notte mentre uno di loro stava prendendo a calci gli specchietti retrovisori delle auto parcheggiate.



Per la precisione, il capo branco (che ha 16 anni) è finito nei guai per danneggiamento aggravato, mentre i suoi compagni sono stati multati per ubriachezza.