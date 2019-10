Ragazza denuncia: "Sono stata violentata in un bagno di Psichiatria"

Una 21enne di Pescara ha denunciato di essere stata stuprata da un 69enne in un bagno di Psichiatria, all'ospedale civile 'Spirito Santo'. Sia l'uomo che la donna sono degenti del Reparto.

La Squadra Mobile conferma di essersi già messa al lavoro sul caso. La situazione è complicata dal fatto che nel Reparto di Psichiatria le telecamere sono presenti all'interno delle stanze di degenza, lungo i corridoi e in sala ritrovo, ma non nei bagni: non c'è dunque una prova visiva della violenza.

La paziente è stata comunque visitata e il risultato degli accertamenti verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dottor Sabatino Trotta, fa sapere che la Asl sta attendendo l'esito delle indagini della Squadra Mobile, ancora in corso, ma nel frattempo è già stata avviata dall'Azienda Sanitaria un'inchiesta interna per fare meglio luce sull'episodio.