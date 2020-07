Segue ed infastidisce una ragazza in pieno giorno a Villa Raspa di Spoltore: nuovo episodio di delirio per un giovane

Ha seguito e infastidito una ragazza che stava tranquillamente passeggiando con il suo cane, in pieno giorno, a Villa Raspa. Nuovo episodio di delirio per un giovane straniero extracomunitario, protagonista già due giorni fa di un episodio di violenza ai danni di una cartoleria a Santa Teresa di Spoltore.

Come riferisce Mirko De Martinis, coordinatore provinciale dei gilet arancioni ed amico della ragazza che ha presentato denuncia ai carabinieri raccontando l'accaduto, il giovane ha iniziato a seguirla insistentemente. A quel punto ha deciso di entrare nel bar di fronte, "Il poeta" chiedendo aiuto al titolare che era impegnato con alcuni clienti. Anche il giovane è entrato nell'attività e così la ragazza è uscita dalla porta posteriore ritrovandoselo però davanti. Il ragazzo si è tolto la maglietta ed ha pronunciato frasi sconnesse cercando di afferrarla alla spalla. Spaventata, è rientrata nel bar chiudendosi in bagno. Il titolare del bar, dopo qualche minuto, l'ha rassicurata dicendole di poter uscire in quanto erano arrivati i carabinieri.

Il giovane straniero nel frattempo era stato raggiunto in strada dove si era sdraiato e dove i militari lo hanno bloccato per farlo salire su un'ambulanza del 118 che era arrivata sul posto. Il ragazzo ha infine opposto resistenza. La giovane poi si è calmata ringraziando il titolare del bar, il signor Sandro, ed un'altra persona per l'aiuto fornito. Nella serata di giovedì 2 luglio il giovane aveva danneggiato senza motivo gli arredi di una cartoleria a Santa Teresa di Spoltore, costringendo la titolare e la figlia a chiudersi nell'attività per timore che potesse entrare all'interno.