Ritrovata a Roccamorice la ragazza inglese dispersa a Passolanciano

Ore di apprensione nel pomeriggio-serata di ieri, lunedì 4 febbraio, sulla Majella per una ragazza, una turista inglese di 26 anni di cui si erano perse le tracce in montagna.

La giovane sciatrice è stata ritrovata dopo ore di ricerche sul versante pescarese della Majella, a Roccamorice.

La 26enne nel primo pomeriggio di ieri ha fatto perdere le sue tracce, dopo essere salita sulle piste di Passolanciano in compagnia di un altro sciatore, sempre di nazionalità inglese.

È stata trovata a tarda ora in un fosso, una depressione di circa cinquanta metri, in cui è arrivata camminando ma anche scivolando, a 1020 metri sul livello del mare, sotto Colle della Civita, in località Roccamorice.Da una visita preliminare da parte del sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico, la ragazza è apparsa in buone condizioni di salute, anche se molto infreddolita. È stata infatti riscaldata con pasticche e coperte termiche.

La ragazza è stata trovata da una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e da un maestro di sci volontario, grazie alla traccia fuoripista lasciata prima con gli sci e poi a piedi. A poco più di un chilometro dall'uscita del fosso, in località Macchie di Coco, ad attenderla c'era l'ambulanza dell'ospedale di Popoli.