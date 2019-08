Questura, presentato il calendario della polizia di stato 2020 - FOTO

Un calendario 2020 con dodici scatti dedicati all'arte fotografica, che riprendono nell'attività operativa uomini e donne della polizia di stato in servizio. Presentato il calendario 2020 della polizia di stato che è stato realizzato dal fotografo Paolo Pellegrin vincitore dell'edizione del Word Press Photo.

Il ricavato sarà destinato al Comitato italiano per l’Unicef Onlus per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. L'obiettivo è porre l'accento sui diritti degli under 18, con ancora troppi bambini ed adolescenti privati dei loro diritti e vittime di abusi, violenze e discriminazioni.

In vendita ci sarà il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro) prenotandoli entro il 16 settembre con versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.