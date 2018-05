Fausto Filippone, parla il Questore: "Non risulta che l'uomo avesse problemi psichici"

E' andata a prenderla dagli zii materni che vivono a Pescara, poi l'ha portata con sé sull'A14. E' un piccolo tassello nella ricostruzione dei fatti di domenica mattina, quando Fausto Filippone, 49enne, ha deciso di uccidere la figlia Ludovica, 10 anni, lanciandola da un viadotto e poi, diverse ore dopo, di suicidarsi nello stesso modo.

Lo ha detto in conferenza stampa il Questore di Chieti, Raffaele Palumbo, riferendo come dalle indagini sia emerso che Filippone, descritto da conoscenti e colleghi come estremamente riservato e silenzioso, non aveva problemi psichici.

Ora gli investigatori dovranno fare luce sugli aspetti non chiari della vicenda e sul contenuto di un foglio volato giù dal viadotto con l'uomo: appunti, pare, trascritti durante il colloquio tra Filippone e un agente intervenuto in attesa dell'arrivo del mediatore. Sul pezzo di carta, vergato a mano, sono presenti alcuni nomi e, separati, diversi cognomi: