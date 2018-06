Querce Strada delle Fornaci, la replica di Blasioli: "Abbiamo potuto salvare solo una pianta"

Il vicesindaco ed assessore Blasioli interviene in merito alla questione delle due querce secolari a rischio abbattimento in strada delle Fornaci. I residenti ed ambientalisti hanno raccolto centinaia di firme per chiedere al Comune di salvare le due piante, che dovrebbero essere tagliate per consentire il completamento dei lavori di ampliamento di via Dell'Emigrante e via Caravaggio.

Blasioli ha spiegato che solo una quercia potrà essere salvata, non essendoci altre soluzioni fattibili da applicare:

"Prima ancora delle proteste abbiamo fatto più di un sopralluogo sul posto per cercare di salvare le due querce, sopralluoghi che hanno visto partecipare i tecnici impegnati nelle misurazioni ed all'esito di tali visite ho scritto personalmente una nota, che allego, indirizzata all'Ing. Giuliano Rossi per salvare i due alberi. Dopo approfondimenti vari, proprio per le ragioni sopra scritte, la struttura tecnica ha predisposto una variante tecnica senza aumento di spesa, l’unica possibile, che ha permesso di salvare una delle due querce perché intorno all'altra con uno spartitraffico si riuscirebbe a risolvere il problema e le misure consentirebbero comunque la realizzazione del marciapiede, soluzione impossibile per l’altra quercia. E' l'unica soluzione questa cui sono pervenuti i servizi tecnici. Per salvare l'ulteriore quercia occorrerebbe cambiare il progetto totalmente e ciò non consentirebbe l'allargamento della strada."

Blasioli ha anche annunciato la ripiantumazione di altre querce nel parco che verrà realizzato in zona, nell'ambito del progetto avviato dall'amministrazione comunale di compensare sempre qualsiasi abbattimento con l'arrivo di nuovi alberi.