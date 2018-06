Querce in Strada delle Fornaci: la Misericordia si schiera con i residenti

No all'abbattimento della quercia secolare in via delle Fornaci. Anche la Misericordia di Pescara, associazione di volontari per il primo soccorso che ha sede proprio in quella strada, si schiera dalla parte dei residenti e degli attivisti che da questa mattina presidiano l'albero facendo da scudo umano per impedirne l'abbattimento.

Secondo il Governatore Fiorilli, si tratta di una scelta incomprensibile considerando che i due alberi non causano alcun disagio alla circolazione stradale e nemmeno alle ambulanze della Misericordia:

Francamente fatichiamo a comprendere le ragioni che si celano dietro l’abbattimento programmato delle due piante: via delle Fornaci è una strada oggettivamente larga, dove non si creano ingorghi e non si ravvisano grosse necessità riferibili a cambiamenti di sensi di marcia. Ma soprattutto quelle due querce che oggi rischiano di sparire non procurano alcun fastidio, né logistico né tantomeno visivo,

né sono di intralcio alla circolazione o potrebbero rappresentare un pericolo, e su questo ritengo che l’opinione della Misericordia, che percorre quella strada mille volte al giorno a bordo dei mezzi di soccorso, possa essere considerata sufficientemente autorevole. Anzi, forse se l’amministrazione comunale avesse interpellato la nostra Associazione e altre realtà, anche economiche, operanti nella zona, avrebbe evitato progettazioni avulse dal contesto e le relative proteste

La Misericordia dunque lancia un appello affinchè l'abbattimento venga scongiurato, realizzando nuovi cordoli ed aiuole che possano isolare e proteggere i due alberi senza dove ricorrere al taglio.