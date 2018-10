Cronaca Centro / Viale Regina Margherita

Puzza sospetta in un palazzo, si teme il gas: vigili del fuoco e polizia in azione

Vigili del fuoco, polizia e soccorritori del 118 in azione oggi pomeriggio in un cortile in viale Regina Margherita, in centro a Pescara. Un'anziana di 98 anni, che abita al piano terra, si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso