Scherzano in palestra, 13enne ricoverato con la milza rotta

L'episodio è avvenuto nello spogliatoio di una scuola a Cepagatti. Per i Carabinieri va escluso il bullismo: si sarebbe trattato, in sostanza, di un "semplice" gioco finito male. Il ragazzino ne avrà per 60 giorni