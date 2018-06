Provincia: nuovo tagliaerba regalato dalla Federazione della BCC Abruzzo e Molise

Una buona notizia arriva dalla Provincia di Pescara. L'ente, infatti, ha ricevuto in dono dalla Federazione della Banca di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise un tagliaerba. Si tratta di un braccio meccanico da utilizzare con il trattore gommato "New Holland" che permetterà lo sfalcio dell'erba lungo le strade di competenza.

Il presidente della Provincia Di Marco:

“Sono orgoglioso di questo risultato ottenuto in seguito alle mie richieste avanzate alla direzione dell'Istituto dopo i tagli ai servizi che abbiamo dovuto attuare, nostro malgrado, per ovviare alle gravi carenze di bilancio. Il nuovo braccio del mezzo servirà a contrastare il problema della crescita vertiginosa di erba e vegetazione sui tratti viabili, e verrà usato immediatamente dai nostri cantonieri per riportare in sicurezza la condizioni delle strade provinciali Ringrazio di cuore l’intero management della Federazione della BBC che ancora una volta, con l’acquisto e la donazione di un mezzo meccanico, ha saputo ascoltare la voce di chi sta usando tutti i mezzi possibili per ovviare ai problemi impellenti del territorio provinciale”