Provincia: crolla il Tholos davanti al palazzo in Piazza Italia

E' parzialmente crollato, questa mattina, il Tholos che si trova davanti al palazzo della Provincia di Pescara. Il monumento, realizzato 17 anni fa che ricorda le antichissime strutture rupestri trovate nell'entroterra pescarese, è composto di sole pietre e già da qualche settimana era monitorato dall'ente provinciale che intendeva avviare un'opera di restauro.

Il presidente Di Marco ha fatto sapere che sarà ricostruito dagli operai della Provincia sotto supervisione di un esperto:

“Il Tholos era già sotto osservazione perché avevamo visto qualche segno di cedimento e avevamo programmato un intervento di revisione, ma evidentemente non abbiamo fatto in tempo. Domani risistemeremo tutto, perché è mio desiderio, come

anche lo è stato dei miei predecessori, far perdurare nella piazza istituzionale più importante del capoluogo, il segno della tradizione della provincia più interna e montana, il simbolo del territorio della Majella"