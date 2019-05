Ritrovato morto in casa il proprietario della gelateria Tiziano

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, a Silvi dove è stato ritrovato morto nella sua casa il proprietario, C.A. di 62 anni, della storica gelateria "Tiziano".

Nell'abitazione sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della locale Stazione e in base alle prime informazioni a causare il decesso sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco, un fucile in particolare.

Da chiarire ancora se si tratti di un incidente o di un gesto volontario dell'uomo. Anche se, dopo che inizialmente non era stata esclusa l'ipotesi del suicidio, in base alle prime indagini dei militari della Compagnia di Giulianova, si propende più per l'incidente: sarebbe stato un colpo accidentale partito mentre il 62enne stava pulendo il fucile regolarmente detenuto a provocare la morte.

Oltre alla storica gelateria di Silvi, lo scorso anno è stato aperto un secondo punto vendita in corso Umberto I a Pescara.