Propaganda elettorale, archiviazione per D'Alfonso e Rapino

Archiviata l'inchiesta a carico di Marco Rapino, ex segretario regionale Pd, e Luciano D'Alfonso, ex governatore, per la propaganda elettorale in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nell'ordinanza, firmata dal gip del tribunale di Pescara Antonella De Carlo, la richiesta di archiviazione viene accolta per infondatezza di qualsiasi ipotesi di reato rispetto alle accuse mosse dall'attivista ambientalista Augusto de Sanctis.

Il giudice Di Carlo ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pm Salvatore Campochiaro, in riferimento all'indagine a carico di D'Alfonso e Rapino, accusati di abuso d'ufficio e violazione della legge sui dati personali, in relazione a una serie di iniziative in materia di propaganda elettorale compiute in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Secondo il gip l'ipotesi relativa al trattamento illecito dei dati personali "difetta del tutto il profilo del 'nocumento' che, alla luce della formulazione vigente della norma nell'inciso 'arrecare danno', costituisce parte integrante dell'elemento oggettivo del reato".

Quanto all'ipotesi del reato di abuso di ufficio, scrive Di Carlo:

"La sussistenza del reato è esclusa perchè la missiva a firma di D'Alfonso è stata redatta nella sua veste di Presidente della Regione e non nello svolgimento delle funzioni proprie della carica, costituendo lo svolgimento delle funzioni il limite esterno della condotta di reato".

In riferimento ai tre contatti telefonici per comunicare l'organizzazione di un evento politico, rileva il gip:

"Sono stati ricevuti da De Sanctis che, come evincibile dall'articolazione e dalla datazione delle sue esperienze professionali e di impegno civile anche in ruoli apicali, è soggetto conosciuto in seno alle compagini amministrative non solo locali e conoscibile dalle rappresentazioni politiche che di quelle compagini sono organiche".

L'oggetto e le modalità dei tre contatti telefonici, a giudizio del giudice, non costituiscono reato: