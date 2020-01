Profumi contraffatti in vendita nel mercato di via Pepe sequestrati dalla Guardia di Finanza

Profumi e cosmetici contraffatti in vendita tra le bancarelle del mercato rionale di via Pepe a Pescara.

Questa la scoperta fatta lunedì scorso dai militari della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro della merce.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nel corso di controlli mirati, hanno individuato un venditore ambulante, di nazionalità macedone, intento alla vendita di profumi di note griffe (Paco Rabanne, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Versace, Chanel) risultati contraffatti,

I prodotti, a seguito di successive analisi tecniche, sono risultati di “ottima fattura”, praticamente identici agli originali per quanto riguarda la riproduzione del marchio, il packaging e la fragranza. L’attività criminosa è stata immediatamente interrotta con il sequestro di un centinaio di profumi e la denuncia alla locale autorità giudiziaria del responsabile, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, che prevedono, nel complesso, la reclusione fino a otto anni e multe fino a ventimila euro.

La merce, immessa sul mercato, avrebbe reso oltre 5mila euro.

«L’intervento», fanno sapere dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, «è l’ultimo di una serie continua di controlli che vedono la presenza dei militari della Guardia di Finanza nei mercati rionali, in specie quello di via Pepe e che hanno consentito di effettuare numerosi sequestri. Nell’ultimo biennio, infatti, numerosissimi sono stati gli interventi disposti ed eseguiti dai dipendenti reparti, compreso il gruppo di Pescara e la Tenenza di Popoli, a seguito dei quali sono stati sequestrati circa 20.000 articoli contraffatti e/o pericolosi (profumi, abbigliamento, capi sportivi, cosmetici, ecc.) con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di ben 15 rivenditori, responsabili degli illeciti. La proficua azione repressiva costantemente svolta dalle Fiamme Gialle di Pescara a contrasto della contraffazione, rappresenta il concreto impegno del Corpo verso i fenomeni che arrecano danni all’economia legale e ancor più dei consumatori. Nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione con i cittadini consumatori, a loro tutela, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza continua ad invitare i cittadini a segnalare eventuali anomalie riscontrate su prodotti posti in vendita, ricordando che il personale dei reparti operativi resta a disposizione per raccogliere le segnalazioni e fornire ogni utile indicazione».

