Prodotti di Carnevale a rischio in un negozio, la scoperta dei Nas di Pescara

I Carabinieri del Nas di Pescara hanno scoperto giochi e prodotti di carnevale a rischio per i consumatori. Il materiale, rinvenuto in un negozio cinese nei pressi di Teramo, è stato sottoposto a sequestro amministrativo: consiste in circa 150 confezioni di abiti, maschere, giocattoli e prodotti elettrici per un valore di 1.500 euro.

In particolare, i prodotti erano sprovvisti delle indicazioni minime di sicurezza e delle informazioni in lingua italiana.

L'operazione rientra nell'ambito dei controlli che i militari del Nucleo Anti Sofisticazioni di Pescara stanno effettuando nel settore degli articoli di carnevale, potenzialmente pericolosi per la salute.