Processo Rigopiano, l'avvocato famiglie vittime: "Verificheremo se riunione filoni favorisce verità"

«Dobbiamo fare delle valutazione di carattere tecnico per verificare se questa possibile riunione può dare un giovamento alla ricerca della verità e della giustizia, sia nel processo Rigopiano che in questo Rigopiano bis».

È quanto dice all'Adnkronos l'avvocato Nicoló Baldassarre, del comitato famiglie vittime di Rigopiano, a margine dell'udienza preliminare del processo sul depistaggio che si è tenuta ieri, giovedì 17 ottobre, al tribunale di Pescara.